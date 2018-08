Aareböötle: Rekordandrang in Steffisburg

Im Schwäbis, auf Steffisburger Boden, befindet sich die wohl beliebteste Einstiegsstelle für die Aarefahrt von Thun nach Bern. Für die Abteilung Sicherheit der Gemeinde Steffisburg bedeuten die zahlreichen Böötli auf der Aare aber kein gesteigertes Risiko. «Seit Jahren präsentiert sich die Situation bei der Regiebrücke im Sommer gleich», sagt Abteilungsleiter Hansjürg Müller.

«Von der Schwäbisstrasse her verkehren Autofahrer in einer Tempo-30-Zone, die Geschwindigkeit ist also nicht hoch.» Verkehrstechnisch seien die Böötler daher kaum Hindernis: «Wir stellen fest, dass Fussgänger und Autofahrer aufeinander achten.» Die Polizei markiere zwar Präsenz vor Ort, Meldungen würden jedoch kaum eingehen.

Nicht nur an der offiziellen Einstiegsstelle lassen Gummibootskapitäne ihre Gefährte zu Wasser: Wenige Meter weiter, vom Hochwasserstollen auf der anderen Seite der Regiebrücke, ist der Ansturm ebenfalls gross. Dies, obschon der Stollen mit einer Kette abgesperrt ist und ein Klettermanöver über das Treppengeländer nötig ist, damit man ans Wasser gelangt.

Bernhard Schudel, Leiter der Abteilung Gewässerregulierung des kantonalen Amtes für Wasser und Abfall (AWA), sieht keinen Handlungsbedarf: «Das Auslaufbauwerk des Stollens ist zwar keine offizielle Einstiegsstelle. Wir werden aber nicht die Polizei dorthin schicken, um die Leute am Einsteigen zu hindern.» Zwar könne es passieren, dass der Stollen geöffnet werden müsse. «Das passiert aber sehr langsam und wird zudem durch eine Blinkanlage signalisiert», sagt Schudel.

Dem AWA sei bekannt, dass der Platz auf dem Auslaufbauwerk gelegentlich als Aufpumpstelle für Gummiboote benutzt werde. Darin sehe man kein Problem. «Wer die Absperrung auf dem Stollen überschreitet, ist allerdings für sein Verhalten selbst verantwortlich.» Für allfällige Vorfälle auf dem Auslaufbauwerk oder beim Einwassern hafte das AWA nicht. Die Situation wird laut Schudel im Auge behalten und nach Saisonende beurteilt. Dem AWA sei primär wichtig, dass das Auslaufbauwerk und die Uferverbauungen nicht beschädigt werden und die Bootskapitäne keinen Abfall hinterlassen.

Anständige Böötler

Martin Deiss, Leiter Tiefbau/Umwelt der Gemeinde Steffisburg, stellt fest, dass in diesem Sommer ein noch grösserer Andrang im Schwäbis herrsche, als dies bisher der Fall war. Es sei ein regelrechter «Aare-Boom» auszumachen, weit über die Kantonsgrenzen hinaus sei die Einsteigestelle im Schwäbis bekannt, sagt Deiss. «Die Leute sind aber diszipliniert.» Ein Abfallproblem habe man nicht, zusätzlich installierte Abfallstellen, wie etwa für die Bootsverpackungen aus Karton, würden Wirkung zeigen. Und: «Trotz mehr Leuten verzeichnen wir in diesem Jahr nicht mehr Abfall.»

Anders würde sich die Situation bei der von der Gemeinde betriebenen Toilette bei der Einstiegsstelle präsentieren: «Diese mussten wir an den vergangenen Samstagen jeweils zweimal kontrollieren und mit den nötigen Materialien bestücken. Hier zeigt sich die höhere Benutzerzahl deutlich», sagt Deiss.

Die Ressourcen im Team hat er in der Böötli-Zeit nicht aufgestockt. «Es werden aber mehr Arbeitsstunden geleistet», sagt Deiss. Auch das Naherholungsgebiet an der Zulg, das sehr rege genutzt werde, beschäftige seine Abteilung diesen Sommer.

(Berner Zeitung)