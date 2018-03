AEK schafft erstmals über vier Milliarden Franken

«Wir sind sehr erfreut und auch etwas stolz», sagte Cajetan Maeder, Verwaltungsratspräsident der AEK Bank 1826. Er sprach das Jahresergebnis 2017 und damit auch die Bilanzsumme von 4,129 Milliarden Franken an, welche die Bank am Samstag an der Generalversammlung in Thun den 575 anwesenden Genossenschaftern präsentierte.

Erstmals in der Geschichte der AEK Bank stieg die Bilanzsumme auf über vier Milliarden Franken. Der Verwaltungsratspräsident verglich: Die erste Milliarde erreichte die Bank 1987, die zweite 1999 und die ­dritte im Jahr 2012. «Nur dem Wachstum nachzueifern, ist ein einseitiges Ziel, ebenso wichtig ist es, trotz Wachstum vorsichtig zu sein», hielt er fest. Denn ein Problem sei, dass das Geld aktuell zu billig sei, tiefe Zinsen würden zu Risikoinvestitionen verlocken. Deshalb sei auf der Suche nach Rendite im Immobilienmarkt Vorsicht geboten.

«Ich bin glücklich, dass das Wachstum in der Region zustande gekommen ist», sagte Markus Gosteli, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Um das Wachstum zu bewältigen, hat die Bank neun neue Mitarbeitende verpflichtet. In Zahlen ausgedrückt haben die Kundengelder um 246,4 Millionen auf 3,177 Milliarden Franken und die Kundenausleihungen um 176,5 Millionen auf 3,549 Milliarden Franken zugenommen. Der Geschäftserfolg ist um 1,2 Millionen auf 18,6 Millionen Franken angestiegen. Der Jahresgewinn beträgt 9,72 Millionen Franken.

«Wir sind trotz sinkenden Margen und höheren Kosten gut unterwegs», betonte Markus Gosteli. Zumal die Bank auch Eigenmittel von 464 Millionen Franken ausweist. Die Generalversammlung entschied schliesslich über die Verwendung des Bilanzgewinns von 9,7 Mil­lionen Franken. Nebst Zuweisungen in die Reserven und die ­Pensionskasse fliessen unter anderem 350'000 Franken an ge­meinnützige Institutionen.

Im Amt bestätigt wurde der Verwaltungsrat mit Cajetan Maeder als Präsident und den Mitgliedern Ulrich Scheidegger, Fredy Brügger, Christoph Bangerter, Marlise Rüfenacht, Christoph Sigrist, Katrin Fuhrer und Philemon Zwygart. (Berner Zeitung)