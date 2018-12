ABBA mischte den Herrenabend auf

Am Samstag ging der traditionelle Herrenabend des Männerchors in der Halle 1 des Thun-Expo-Areals über die Bühne. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten Hans Ulrich Haldimann liess sich die illustre Männergesellschaft musikalisch verwöhnen. Der Chor stimmte – dirigiert von Herbert Tobler – die beiden Lieder «Freude – was perlet im Glase» sowie «La Youtse» an. Unter der Leitung von Monika Nagy erklangen unter anderem «Die Forelle» von Franz Schubert, «Nessun dorma» von Giacomo Puccini sowie das Trinklied aus «La traviata» von Giuseppe Verdi.