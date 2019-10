8000 Besucher waren zu Gast am achten Käsefest

Bereits in den frühen Morgenstunden reisten am Samstag 30 Käserinnen und Käser aus den umliegenden Regionen in die Innenstadt nach Thun, um ihre Marktstände mit viel Liebe und ihren besten Käsekreationen einzurichten. Von 8 bis 17 Uhr kamen dann «geschätzte 8000 Besucher» an die achte Ausgabe des Käsefests, wie der Trägerverein Cheese-Festival gestern mitteilte.