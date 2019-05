73-Jähriger mit Dumper verunglückt

Der Mann stürzte mit seinem Dumper auf dem Bruchweg links den Abhang hinunter: Quelle: Google Streetview

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13.45 Uhr zu einem schweren Unfall in Wattenwil. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 73-jähriger Mann mit einem Vorderkipper – einem sogenannten Dumper – von der Grundbachstrasse herkommend auf dem Bruchweg unterwegs, als das Fahrzeug in einem Waldstück links von der Fahrbahn geriet und einen Abhang hinunter stürzte. Der Lenker wurde dabei vom Dumper geworfen und blieb verletzt am Abhang mehrere Meter unterhalb der Strasse liegen.