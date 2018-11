622 Notebooks für Steffisburger Schulen

Für den Gemeinderat ist der Fall klar: In die Schulinformatik muss dringend investiert werden. Und zwar einiges: Einen Verpflichtungskredit über 1285000 Franken und jährlich wiederkehrende Kosten von 370300 Franken soll der Grosse Gemeinderat (GGR) an der letzten Sitzung des Jahres am kommenden Freitag genehmigen.