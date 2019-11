5G für Adrian von Bubenberg?

Wehrhaft steht er da auf seinem Sockel, nichts kann ihn erschüttern: Adrian von Bubenberg (1434 bis 1479), bernischer Schultheiss und bekanntester Spiezer Schlossbesitzer. Hinter seiner Statue ragt der Turm, der im Frühjahr aufwendig saniert worden ist, in den Himmel. In dessen historisches Gemäuer soll nun Hochtechnologisches eingebaut werden. Wie einer aktuellen Baupublikation der Swisscom entnommen werden kann, hegt diese Neubaupläne für eine Mobilfunkanlage «mit Systemtechnik und neuen Antennen». So ist es in Unterlagen, die bis zum 25. November bei der Gemeinde Spiez aufliegen, zu lesen. Mit zwei Antennen bestückt werden soll der Dachstuhl über der Turmkrone. Diese wird gerne von Schlossbesuchern der Aussicht wegen erklommen.