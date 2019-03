Die Jury mit Stadtpräsident Raphael Lanz, Rolf Wiggenhauser (Vizepräsident IGT) und Peter Jost (Leiter Stadtmarketing und Kommunikation) hat 50 Sieger-Ideen ausgewählt und die Gewinner benachrichtigt. 19 Projekte stammen von Vereinen, 15 von Unternehmen, 12 von Privatpersonen und 4 von Schulen.

«Die Jury hat sich die Auswahl nicht leicht gemacht», wird Projektleiter Peter Jost in der Mitteilung zitiert. «Die Kreativität der Bewerberinnen und Bewerber war eindrücklich.» Die Sitzbank- Rohlinge werden nun zu den Gestalterinnen und Gestaltern transportiert. Bis Mitte Mai haben diese Zeit, ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Am Donnerstag, 23. Mai, werden die gestalteten Sitzbänke in der Fussgängerzone platziert.

Von Ende Mai bis Ende Oktober sorgen die Sitzbänke in der Fussgängerzone für einen sommerlichen Farbtupfer. Anschliessend werden sie für einen guten Zweck versteigert. Mit der Aktion «Thun nimmt Platz» soll die Attraktivität der Thuner Innenstadt für alle erhöht werden. Gleichzeitig streben die Stadt und die IGT eine bessere Wahrnehmbarkeit der Fussgängerzone an. Weitere temporäre Aktionen unter Einbezug der Bevölkerung sind geplant.