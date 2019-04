5 Millionen weniger Schulden

Ein Punkt war Finanzvorsteherin Ursulina Huder (SP) bei der Präsentation der Jahresrechnung 2018 besonders wichtig: «Der Geldfluss ist die zentrale Zahl. Es ist der Betrag, den die Gemeinde Steffisburg Ende Jahr noch im Portemonnaie hat.» Oder, in diesem Falle, nicht hat. Der Geldfluss schliesst in der Rechnung nämlich negativ ab, minus 1,5 Millionen Franken beträgt er (Vorjahr: plus 2,2 Millionen Franken).