470 Schüler tanzten zum Auftakt

Das erste Thuner Tanzfest wurde am Freitag um Punkt 10 Uhr vormittags von einer bunten Schülerschar auf dem Manorplatz in Thun eröffnet. 470 Schülerinnen und Schüler aus den ­Gemeinden Einigen, Frutigen, Spiez, Steffisburg, Thun, Thier­achern und Wichtrach tanzten eine Choreografie, welche sie zuvor in einem Workshop von Tanzpädagoginnen gezeigt bekommen hatten.