40 Autoren schrieben Schneegeschichten

«Es ist und war der Zaubertrank, von dem ich nie genug bekam», schreibt der ehemalige Bundesrat Arnold Koller in seiner Geschichte. Er ist einer von 40 Autoren des jüngsten Spiegelbilds des Schweizerischen Akademischen Skiclubs (SAS).

Angesprochen ist die 40. Ausgabe des literarischen Werks «Der Schnee­hase», das jeweils im Rhythmus von vier Jahren erscheint. Seit seiner Gründung im Jahr 1924 schreibt der SAS mit seiner Clubschrift Skigeschichte.

Am Dienstagabend wurde der knapp 300-seitige Buchband am Sitz der Fédération Internationale de Ski (FIS) in Oberhofen vorgestellt und damit weitere Kapitel der Skigeschichte aufgeschlagen.

Koller gibt in seinem Beitrag viel Persönliches preis – etwa, wie er in der Primarschule unter Leitung eines Skilehrers den Stemmbogen lernte, wie er während seiner Studienzeit bei Chamonix als Skilehrer wirkte und Skifahren schliesslich sein «Lebenselixier» wurde.