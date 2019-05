220 Kinder rannten um einen Podestplatz

«Auf die Plätze – fertig – los», so das Kommando des Starters, dem sich 220 Kinder stellten. Das unsichere Wetter verhinderte, dass die letztjährige Teilnehmerzahl egalisiert werden konnte. Gerade in den Sprints waren die Felder kleiner als im Vorjahr. Nebst der organisierenden LV Thun, Fun and Run Thun, stellte das Pestalozzi-Schulhaus am meisten Läuferinnen und Läufer.