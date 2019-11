21-Jähriger rast mit über 100 km/h durch 50er-Zone

Mit über 50 km/h zu viel auf dem Tacho rasselte ein junger Mann am Montagabend kurz nach 17 Uhr in eine Geschwindigkeitskontrolle. Der 21-Jährige fuhr in Hani (Gemeinde Reutigen) innerort mit 106 km/h. Nach Angaben der Kantonspolizei Bern konnte der Raser kurze Zeit später angehalten und auf eine Polizeiwache gebracht werden. Ihm wurde der Führerausweis auf der Stelle entzogen.