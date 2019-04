200-jähriger Baum stürzte auf die Kantonsstrasse

Während des kurzzeitigen Wintereinbruchs stürzte am Donnerstag eine mächtige Edelkastanie über eine Stützmauer auf die Kantonsstrasse in Merligen (Gemeinde Sigriswil). Dies meldete «20 minuten online» am Freitag. Beim Unglück sei niemand zu Schaden gekommen. Neun ausgerückte Feuerwehrleute hätten während vier Stunden den Baum, der in unzählige Stücke zerbarst, von der Strasse geräumt.