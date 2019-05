18 Fans nach Spiel Thun gegen YB angezeigt

Am Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Thun und dem BSC Young Boys ist es am 29. September 2018 in der Thuner Innenstadt zu Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern gekommen. Die Kantonspolizei Bern hat ihre Ermittlungen zu den Ereignissen und weiteren Zwischenfällen rund um das Fussballspiel abgeschlossen.