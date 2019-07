167 Scheinwerfer und 434 Schuhe

Am Montag steht die Vorpremiere auf dem Programm, am Mittwoch wird Premiere gefeiert. Die Derniere geht am 24. August über die Bühne. Für die Musicalkomödie hat das Freddy Burger Management, seit diesem Jahr die neue Besitzerin, die Tribüne aufgrund des erfreulichen Vorverkaufs wie im letzten Jahr auf 2500 Plätze ausgebaut.

«Ich war noch niemals in New York» handelt von der karrierebewussten TV-Moderatorin Lisa Wartberg, deren Mutter Maria im Altersheim lebt. Regisseur Werner Bauer und sein Team erzählen die Geschichte in der Thuner und erstmaligen Open-Air-Version aus der Perspektive der Mutter. Das Publikum erlebt mit, wie sie sich den Verlauf der Geschichte mit Happy End für sich und ihre Tochter in ihrer eigenen Gedankenwelt ausmalt.

2020 inszenieren die Thunerseespiele neu und erstmals das Open Air «Io senza te» (wir berichteten). Das Musical mit Songs von Peter, Sue & Marc ist ihre vierte Mundartproduktion.

