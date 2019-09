150 Kinder – und es werden immer mehr

Dies gelang – jährlich stieg die Zahl betreuter Kinder, mehr Personal wurde eingestellt. Die Eltern wünschten sich bis heute ein noch umfassenderes Angebot, etwa eine Ferienbetreuung, sagt Röthlisberger. Die positiven Rückmeldungen von Eltern und Angestellten freuen sie besonders. «Alle unsere Betreuungspersonen identifizieren sich stark mit unserem Betrieb.»

Bald schon stellte die Leiterin fest, dass der Platz knapp wurde. Zusätzliche Räume, die die Tagesschule benutzen durfte, fehlten den Lehrpersonen für ihren Unterricht. Eine neue Lösung musste her. Vor 4 Jahren, im August 2015, wurde bei der Primarschule Untere Au der neue östliche Erweiterungsbau eingeweiht – darin befindet sich seither auch die Tagesschule. «Die Räumlichkeiten sind sehr grosszügig», freut sich Röthlisberger. Neu dazu kam im Anbau eine grosse Küche. Das Mittagessen für die Tagesschule, das zuvor vom Sportzentrum CIS in Heimberg geliefert wurde, wird nun selbst gekocht – und die Kinder entwickeln ein Verständnis für gesunde Ernährung.

Zu Spitzenzeiten wirds eng

«In den Mittagsstunden am Montag, am Dienstag und am Donnerstag stossen wir weiterhin an unsere Kapazitätsgrenzen», sagt Röthlisberger. Nicht mangelnder Platz sei das Problem, vielmehr gehe es laut und auch mal chaotisch zu und her, wenn 80 Kinder gleichzeitig zu Mittag essen wollten – auch wenn sie dabei in mehrere Gruppen unterteilt sind. «Mit 100 Kindern könnten wir das wohl nicht mehr durchführen», sagt die Leiterin. Dennoch: Akuten Handlungsbedarf sehe sie nicht.

«Aktuell nehmen etwa 22 Prozent aller Heimberger Schulkinder das Angebot in Anspruch. Ich kann mir vorstellen, dass die Nutzung sich auf diesem Level einpendelt.» Mit Sicherheit sagen ­könne sie das jedoch nicht. «Die Entwicklung im letzten Jahrzehnt spricht für sich, heute können sich viele Familien den Alltag ohne Tagesschule nicht mehr vorstellen. Wie sich die Lage diesbezüglich in den nächsten 10 Jahren entwickelt, ist offen.»