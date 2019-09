Seit dem April 2007 bewirtschaftete er die am höchsten gelegene bewirtschaftete Berghütte der Schweiz: Christian Almer. Sein Markenzeichen ist der Zahnstocher in der linken Mundecke. Ohne diesen lässt er sich in der Öffentlichkeit nie blicken. Jeweils sieben Monate verbrachte er 13 Jahre lang während des Sommerhalbjahres da oben in Schnee und Eis, 3657 Meter über Meer.