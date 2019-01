Das erste Heimspiel des FC Thun in der Super-League-Rückrunde ist gleich das Derby gegen die Young Boys. Am 10. Februar um 16 Uhr empfängt das Team von Trainer Marc Schneider in der Stockhorn-Arena den Meister aus Bern. Seit Donnerstag ist bekannt, dass die Marschroute des YB-Fanwalks vom Bahnhof aus neu und versuchsweise via Maulbeerkreisel, Aare-, Allmend-, General-Wille-, Burgerstrasse und Allmendingenallee zum Stadion führt.