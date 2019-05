Keine geschenkte Brücke in Oberhofen

Die Brücke als «Beitrag an die Weiterentwicklung der Gemeinde», werde «nicht von einer klaren Mehrheit der Bevölkerung unterstützt», stellen Firma und Gemeinde im Communiqué fest, das auch als Brief in alle Haushaltungen des Dorfes ging. Auf Anfrage sagte Gemeindepräsident Philippe Tobler (SVP), dem gebe es nichts mehr hinzuzufügen.

«Es ist, wie es ist – und mit Blick auf die Ökonomie der Kräfte sicher sinnvoll, nicht zu viel Energie in ein Projekt zu investieren, wenn der Widerstand absehbar ist.» In der Medienmitteilung heisst es denn dementsprechend: «Die Gemeinde hat viele Aufgaben und Herausforderungen zu lösen und soll ihre Ressourcen anderweitig einsetzen können. Mit dem Entscheid, das Projekt abzubrechen, sollten auch die entstandenen Wogen sich wieder glätten können.»

Gegner sind zufrieden

Verena Wagner kämpfte als Vertreterin der IG Balmschlucht Oberhofen gegen das Projekt. Sie sagte, der Entscheid, das Projekt aufzugeben sei erfreulich, aber lasse sie nicht in Begeisterungsstürme ausbrechen. «Ein Geschenk hätte die Oberhofnerinnen und Oberhofner sicher gefreut», sagte sie.

«Aber vielleicht hätte man im Vorfeld auf die Bevölkerung zugehen können, um den Puls zu fühlen und zu spüren, woran sie denn Freude haben könnte.» Sie denke an die Sanierung des Schwimmbads oder an die Neugestaltung des Seeplatzes. «Das wären Projekte gewesen für die Oberhofner Bevölkerung – und nicht primär für Leute von ausserhalb der Gemeinde.»

Genau jenen hätte die Hängebrücke nämlich vorab gedient, so Wagner. «In dem Sinne sind wir natürlich zufrieden mit dem Entscheid.»

Frutiger «überrascht»

«Man kann gegen diese Brücke sein», sagte Frutiger-CEO Luc Frutiger am Montag auf Anfrage. «Doch die Intensität des Widerstand hat uns am Ende schon überrascht.» Deshalb sei auch der Entscheid gefallen, das Projekt zu beerdigen. Ein alternatives Geschenk, wie es die IG Balmschlucht Oberhofen in einem offenen Brief anregte, sehe er indes nicht. «Es gibt kein Rückkommen in dieser Sache», sagte Luc Frutiger.