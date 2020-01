Über 40 Jahre als Pressefotograf unterwegs

Im Seeland wuchs er mit fünf Geschwistern auf. Schon als Elfjähriger verlor er die Mutter. Nebst der Mithilfe im Käsereibetrieb vertrug er Zeitungen, was ihm erste Kontakte mit Printmedien verschaffte.

In seiner Fotografenlehre in Biel führte er beim «Bieler Tagblatt» bereits erste Fotoreportagen aus. Nach der Lehre zog Werner Wanzenried nach Bern, wo er als Angestellter etliche Reportagen im Bundeshaus und auf Botschaften ausführen durfte.

In jene Zeit fallen auch seine sportlichen Erfolge: Als Kunstradfahrer war er mehrfacher ATB-Jugendmeister, später im Duett-Kunstradfahren mehrfacher Schweizer Meister. Im In- und Ausland zeigte er artistische Shows, etwa mit zwölf Personen auf einem Spezial-Kunstrad, oftmals mit internationalen Künstlern und Artistinnen.

Von Bern ins Oberland

1977 zog Wanzenried ins Berner Oberland, heiratete, wurde Vater zweier Söhne, betrieb in Thun ein Fotogeschäft und wurde als Porträt- und Reportagefotograf in die Internationale Color-Art-Vereinigung aufgenommen.

Politische Reportagen brachten ihm langjährige Freundschaften ein, unter anderem pflegte er Kontakte zum ehemaligen Stadtpräsidenten Ernst Eggenberg und zu Alt-Bundesrat Adolf Ogi. So nahm Wanzenried auch jahrelang erfolgreich an den Thuner Stadtratsskirennen und an Jassturnieren teil.

Nebst den Pressetätigkeiten in den Oberländer Medien arbeitete Werner Wanzenried für die «Glückspost». Viele Prominente hatte er vor der Linse: Toto Cutugno, Roland Kaiser, Vico Torriani, Beny Rehmann, Peter, Sue und Marc, Kurt Felix, Claude Nicollier, Bruno Stanek und viele andere.

Bill Clinton fotografiert

Wanzenrieds Höhepunkt war wohl, als der Berufskollege Paul Schenk und er als einzige Fotografen im Kursaal Bern Bill Clinton ablichten und einen persönlichen Händedruck vom Präsidenten empfangen durften.In Thun wirkte er über 30 Jahre als offizieller OHA-Fotograf. Daneben war er für die Oberländer Presse vor allem in Adelboden tätig, wo er regelmässig auch über den Ski-Weltcup berichtete.

Freunde und Bekannte verwöhnte er kulinarisch, in Ferienlagern am Lago Maggiore und in Twann, wo er auch als Vorstandsmitglied in der ehrenwerten Truelerzunft amtete.

Im legendären Räbebeizli strich Werner Wanzenried über zwölf Jahre Tausende von Raclettes ab, und für Mitte Januar hat er sogar nochmals ein Treberwurstessen organisiert, was zeigt, wie er bis zuletzt am Leben festhielt und das Gesellige pflegte.

Auf Wunsch des Verstorbenen findet keine Abdankung statt. Die Urne wurde im engsten Familienkreis im Gemeinschaftsgrab beigesetzt.