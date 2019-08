Velofahrer nach Sturz schwer verletzt im Spital

In der Abfahrt vom Pass Pierre Pertuis stürzte der Velofahrer. Quelle: Google Streetview

Ein Velofahrer ist am Montagmorgen nach einem Sturz bei Sonceboz-Sombeval schwer verletzt per Helikopter ins Spital geflogen worden. Nach ersten Erkenntnissen stürzte der Mann auf der Abfahrt vom Pierre-Pertuis-Pass in einer leichten Rechtskurve.

Die Passstrasse musste für die Rettungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt werden, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Weil die Umstände des Unfalls unklar sind, hat sie einen Zeugenaufruf erlassen.