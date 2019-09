Valbirse wehrt sich gegen Pläne von Swissgrid

Der Gemeinderat begründet den Schritt in einer Mitteilung mit dem Umstand, dass die Leitung über mehrere Häuser der Gemeinde verläuft. Die Bewohner hätten Angst vor der geplanten Spannungserhöhung von 220 auf 380 Kilovolt.

Die Spannungserhöhung hat zu tun mit der bevorstehenden Abschaltung des Kernkraftwerks Mühleberg. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid will die in Mühleberg wegfallende Stromproduktion durch Importe an der nördlichen Schweizer Grenze kompensieren, und zwar via 380-Kilovolt-Leitungen.

Die Behörden von Valbirse hatten vorgeschlagen, zwei Masten der bestehenden Linie zu versetzen. Doch war ihr Vorschlag nicht näher geprüft worden. Die Fusionsgemeinde Valbirse besteht aus den früheren Gemeinden Bévilard, Malleray und Pontenet.