Tötungsdelikt von Moutier: Beschuldigter Chinese angeklagt

Tatwaffe: Küchenmesser

Die Staatsanwaltschaft hält in ihrer Anklageschrift fest, dass der Beschuldigte verdächtigt wird, das Opfer mit einem Küchenmesser getötet zu haben, nachdem er vom später Verstobenen ins Gesicht geschlagen worden sei.

Dem Beschuldigten wird zudem zur Last gelegt, dass er sich seit mehreren Jahren illegal in der Schweiz aufgehalten und ohne Erlaubnis in verschiedenen Restaurants gearbeitet hatte.

Weitere Ermittlungen sind noch im Gang. Es wird abgeklärt, wie der Beschuldigte sowie auch andere Angestellte chinesischer Nationalität in die Schweiz gelangen und ohne Bewilligungen in verschiedenen Restaurants arbeiten konnten.