Schulentscheid sorgt für Unmut

«Mit dem herkömmlichen Schulmodell können die kantonalen Vorgaben in Bezug auf Klassengrössen nicht erfüllt werden», sagt Gemeindepräsidentin Christine Gerber (SVP). Deshalb führt die Gemeinde ab Sommer 2021 die Basisstufe ein, denn so können die geburtenstarken und -schwachen Jahrgänge besser ausgeglichen werden.

In der Basisstufe werden Kinder vom Kindergarten bis und mit 2. Klasse in derselben Klasse unterrichtet. Die Radelfinger segneten das Geschäft an der Gemeindeversammlung von Anfang Monat ab, obwohl es viele kritische Stimmen gab: Die Basisstufe bringe mehr Schülertransporte mit sich und es müsste in Radelfingen zusätzlicher Schulraum gebaut werden, obwohl Schulhäuser aussenrum noch in gutem Zustand seien, hiess es etwa.

Vertrag gekündigt

Gerber weiss, dass nicht die Basisstufe, sondern ein Nebengleis dieses Geschäfts für Furore sorgt: die Debatte über den eventuellen Austritt aus dem Schulverband Matzwil. Dem Verband gehören Radelfingen, Seedorf und Wohlen an. In der einzigen Klasse gehen aktuell fünf Kinder aus der Gemeinde Radelfingen zur Schule.

Radelfingen muss mit Einführung der Basisstufe mehr Schulraum bauen. In Matzwil gehen, Stand jetzt, nur wenige Radelfinger Kinder zur Schule. Durch den Austritt aus dem Verband kann die Gemeinde Geld sparen, das man anderswo investieren kann. Entsprechend hat Radelfingen nun den Vertrag mit dem Schulverband vorsorglich gekündigt, ein Austritt würde in frühestens drei Jahren erfolgen. Doch rein schon der Gedanke, allein schon die Kommunikation, schlägt in Matzwil hohe Wellen.

«Es kam sehr abrupt, wir haben die Kündigung erhalten, bevor darüber diskutiert wurde», sagt Lukas Ramseyer, Schulkommissionspräsident der Gesamtschule Matzwil. An der Gemeindeversammlung wurde über die Kündigung informiert, was viele Eltern verunsichert habe. Sie möchten ihr Schulhaus auf dem Land behalten. Möchten nicht, dass ihre Kinder nach Radelfingen transportiert werden müssen.