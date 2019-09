Mauerreste auf der St. Petersinsel konserviert

Auf der St. Petersinsel ist die Entwicklung der früheren Klosterkirche künftig anschaulicher nachzuvollziehen. Der Archäologische Dienst des Kantons Bern hat Mauern renoviert, Raumaufteilungen nachgezeichnet und Infotafeln montiert.

Die Besiedlung der St. Petersinsel im Bielersee geht bis in die Bronzezeit zurück, wie der Kanton Bern am Freitag in Erinnerung rief. Im 7./8. Jahrhundert wurde ein erstes Kloster errichtet, das aus einer gemauerten Kirche und einem hölzernen Klausurtrakt bestand. Im 11. Jahrhundert ging das Kloster an den Cluniazenserorden über.