Keine neue Stelle und mehr Prozente für Gemeinderat

Die Einführung der Betreuungsgutscheine für Kitas und Tagesfamilien gab an der letzten Lysser Parlamentssitzung einiges zu reden. Kritisiert wurde dabei nicht das neue kantonale System an und für sich, sondern die Umsetzung in der Gemeinde.

Diese wird künftig für Prüfung, Administration und ­Berechnung der Tarife verantwortlich sein. Dies bedeutet einen Mehraufwand in der Verwaltung: Der Gemeinderat rechnet mit Mehrkosten von 214'000 Franken, wobei 60'000 Franken für die Schaffung einer zusätzlichen 50-Prozent-Stelle geplant waren.