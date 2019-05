Der Hass machte ihn rasend

Die Liste der Verletzungen, die der Beschuldigte seiner früheren Lebenspartnerin zugefügt hat, ist lang: 24 Stiche und Schnitte über dem Auge, an der Brust, am Rücken, an den Armen, an den Händen und am Oberschenkel hat er ihr im Juni 2016 mit einem fast 20 Zentimeter langen Küchenmesser zugefügt. Manche der Wunden waren bis zu zwölf Zentimeter tief. Blutüberströmt liess er sie am Boden liegen, setzte sich ein paar Meter daneben und rauchte eine Zigarette.