Das Warten auf den König hat ein Ende

Alles beginnt mit einem Schreckmoment im Hotel Weisses Kreuz in Lyss. Als die zwei Schwinger in Richtung Sägemehlring marschieren, bleibt das Fernsehbild auf der Grossleinwand stehen. Wenn das nur kein schlechtes Omen ist für Christian Stucki, denken sich wohl die meisten der nur rund dreissig Anwesenden im Saal. Kurz zuvor hatten sie noch kräftig applaudiert, als der entschlossene Blick von Stucki nach dem Gang zum Brunnen in Grossaufnahme und Zeitlupe gezeigt wurde.