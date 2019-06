Das letzte Ständli

Am Dienstagabend gaben sie noch ein Ständli. Die Musikanten der Spielgemeinschaft Worben und Lyss traten in einem Quartier in Worben auf. Sie trugen dem Publikum Märsche vor, aber auch moderne Stücke aus ihrem Repertoire. Dazu gehören etwa «The Final Countdown» oder «Mamma Mia». Das triffts. Es war der finale Auftritt der Gemeinschaft, des Joint Venture der Musikgesellschaften Lyss und Worben. Denn die MG Lyss hat die Spielgemeinschaft aufgelöst. «Vorzeitig und vertragswidrig», teilte die MG Worben am Tag vor dem Auftritt mit.