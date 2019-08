Auto fährt Ampel um, Lenker verletzt

Am Mittwochvormittag fuhr ein Auto auf der Neuenburgstrasse her in Richtung Biel, als es auf Höhe der Tessenbergstrasse aus noch zu klärenden Gründen in die Fahrbahnmitte geriet und dort mit einer Ampel zusammenstiess. Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigt eine entsprechende Meldung eines Unfallreporters.