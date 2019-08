Armee kontrolliert vor Renaturierung Ex-Schiessplatzgelände in Moor

Spezialisten der Armee haben am Montag im Torfmoor La Chaux bei Tramelan BE mit den ersten Arbeiten zur Sicherung dieses ehemaligen Schiessplatzes begonnen. Ab 2020 will der Kanton Bern das Torfmoor regenerieren.

Wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) am Montag mitteilte, sind im Moor Sicherheitskontrollen und gegebenenfalls Minenräumungsarbeiten erforderlich. Das Gelände wurde bis in die 1970-er Jahre von der Armee als Schiessplatz genutzt.