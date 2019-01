«Er ist ein Haudegen, ein harter Hund», hört man über ihn. Michel sass früher für die FDP im Grossen Rat und im GGR, 2007 wechselte er zur SVP. Im 2017 wurde er mit dem drittbesten Resultat aller Gemeinderäte gewählt.

Abgänge in der Chefetage

In den vergangenen Wochen ist es nun in seinem Ressort, der Abteilung Sicherheit, Liegenschaften und Sport, zu mehreren Wechseln in der Führungsetage gekommen. So verliess der langjährige Abteilungsleiter, Thomas Peter, Ende 2018 die Gemeinde. Seit Anfang Jahr ist er Gemeindeverwalter von Meikirch. Peter hatte über zwei Jahre lang unter Jürg Michel gearbeitet und sagt: «Die Art der Zusammenarbeit hat für mich persönlich nicht mehr gestimmt, unsere Ansichten waren sehr unterschiedlich. Auch aus diesem Grund nahm ich die neue Herausforderung gerne an.»

Thomas Peters Stelle wird seither von Christian Gautschi, dem früheren Stellvertreter von Thomas Peter, geführt. Das ist noch bis Mitte Februar so, denn auch Gautschi hat gekündigt. Aus beruflichen und persönlichen Gründen, wie er sagt.

Der Gemeinderat hat den Posten des Abteilungsleiters wieder besetzt. Aus 60 Bewerbungen hat er Roland Streun ausgewählt. Dieser befindet sich noch im Lehrgang zum diplomierten Treuhänder und wird seine Stelle erst Anfang Juni antreten. Damit die Abteilung nicht ohne Leiter dasteht, wird in der Zwischenzeit eine Kaderperson einer externen Firma einspringen. Die Firma Abplanalp-Ramsauer AG aus Bowil wird diese stellen. Weil durch die Kündigungen auch Lohnkosten wegfallen, entstehen der Gemeinde insgesamt keine Mehrkosten.