Zuerst stibitzte er eine Chlausenmütze

Badehosen, Leibchen, Gartenhandschuhe, Schienbeinschoner: In Büren klaut Kater Minouche auf seinen nächtlichen Streif­­zügen in der Nachbarschaft der Bielstrasse, was das Zeug hält. Vorausgesetzt, das Zeug ist aus Stoff. Bei der Grösse der Beute ist er nicht wählerisch. Hingegen könnte man sagen, der schwarze Lauser hat Ehrgeiz; ist er doch eines Nachts mit einem Badetuch heimgekommen – breitbeinig und sorgfältig darauf bedacht, nicht auf den Frotteewust zwischen seinen Pfötchen zu treten.