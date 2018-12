Die Szene könnte aus einem «Tatort»-Krimi stammen: Die Polizei wird am Samstagabend um 18.25 Uhr wegen eines Einbruchs an den Finkenweg in Biel gerufen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintreffen, rennen mehrere Personen zu einem in der Nähe geparkten Auto und steigen ein. Ein Polizist will deren Flucht verhindern und schiesst auf einen Reifen – dennoch braust der Wagen davon.