Der Brand in einem ehemaligen Bauernhaus in der Seeländer Gemeinde Safnern geht auf eine bauliche Ursache zurück. Zu diesem Schluss kommen Spezialisten der Kantonspolizei Bern.

Sie entdeckten eine undichte Stelle am Kamin eines Trittofens, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Gebäude mit zwei Wohnungen wurde am 5. Dezember durch das Feuer zerstört. Der Sachschaden beträgt mehr als eine Million Franken. Verletzt wurde niemand. (mb/sda)