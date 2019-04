Unbekannter bedroht Mann mit Pistole

Der Überfall ereignete sich im Bereich des Elfenauparks in Biel.

(Bild: Google Street View)

In der Nacht auf Dienstag, kurz vor 23.45 Uhr, wurde in Biel ein Mann von einem Unbekannten überfallen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, sei der Mann vom See her auf dem Unteren Quai in Richtung Stadtzentrum unterwegs gewesen, als er auf Höhe des Elfenauparks von einem Unbekannten angegangen wurde.