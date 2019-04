Transitplatz für Fahrende in Gampelen eröffnet

Der Platz liegt gut zwei Kilometer südlich des Dorfes Gampelen im Gebiet Eschenhof, nicht allzu weit von der Justizvollzugsanstalt Witzwil entfernt. Das Gelände liegt jedoch ausserhalb deren Sicherheitsperimeter. Ebenfalls in der Nähe befindet sich die Kollektivunterkunft für Asylsuchende Eschenhof. Diese grenzt jedoch nicht direkt an den Transitplatz an. Dieser wird von der Cudrefinstrasse her erschlossen.

Die Kosten für den Auf- und Abbau des provisorischen Durchgangsplatzes übernimmt der Kanton Bern, wie aus einer Mitteilung des Regierungsstatthalteramtes Seeland vom Montag hervorgeht. Die Betriebskosten werden durch die Einnahme von Platzgebühren gedeckt. Pro Tag beträgt die Gebühr 20 Franken pro Wohneinheit.

Für den Betrieb des Platzes zuständig ist die Gemeinde Gampelen. Vor dem Bezug eines Platzes müssen sich die Fahrenden telefonisch beim Platzwart anmelden. Die Aufenthaltsdauer beträgt grundsätzlich einen Monat. Wenn es die Verhältnisse erlauben, kann die Gemeinde die Dauer um maximal zwei Monate verlängern.