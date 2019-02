Der Mann, der nach dem Fund eines toten Säuglings in Reconvilier vorübergehend festgenommen worden war, ist nicht der biologische Vater des Kindes. Die Polizei hat ihn in der Zwischenzeit aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen.

Der biologische Vater des Babys, das Mitte Januar in einer Mülltonne bei der Festhalle von Reconvilier gefunden worden war, sei mittlerweile ermittelt, sagte Christoph Gnägi, Sprecher der Kantonspolizei Bern am Freitag. Er bestätigte damit eine Meldung des Westschweizer Portals «LeMatin.ch».