Auf der N16 bei Biel werden bis Ende November Sanierungsarbeiten durchgeführt. Dazu gehören insbesondere Beton- und Belagsarbeiten. Die Sanierungsarbeiten betreffen die Bergspur beim Bözingenfeld, wie das Bundesamt für Strassen am Donnerstag mitteilte. Der Verkehr wird auf die Talspur umgeleitet. Ab Anfang März kommt der erste Tunnel auf der Strecke Richtung Tavannes an die Reihe. Insgesamt werden rund 80 Millionen Franken in die Sanierung investiert.