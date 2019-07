Radioaktive Zeiger falsch entsorgt

Piep, Piep, Piep... machte die Radioaktivsäule auf dem Gelände der Entsorgungsfirma Halter Rohstoff AG in Biel, als ein Chauffeur des Werkhofs Lengnau mit seinem Lastwagen passierte. Man habe den Chauffeur gebeten, nochmals langsam durchzufahren, erzählt Standortleiter Georges Janett. Doch erneut ging der Alarm los. 3.39 Mikrosievert pro Stunde wurden angezeigt. Das ist noch nicht an der Grenze, ab der es gefährlich wird. Erst ab 20 Mikrosievert pro Stunde müsse man die Suva zur Bergung des kontaminierten Materials rufen, erklärt Janett. So haben die Angestellten die Ware aussortiert. Dabei kamen unzählige alte Uhrenzeiger aus Messing zum Vorschein in einem Behälter, vermischt mit anderen Materialien.