Mehrere Verletzte bei Schlägerei

Vor dem Centro Español in Biel kam es zu Schlägerei. Quelle: Google Maps

In der Nacht auf Samstag kam es an der Kontrollstrasse in Biel gegen 3.30 Uhr vor dem Centro Español zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Die Einsatzkräfte trafen vor Ort auf mehrere Personen, von denen einige Verletzungen aufwiesen.