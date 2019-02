Der Westast der Autobahn-Umfahrung sorgt seit langem für hitzige Debatten. Das 2,2 Milliarden Franken teure Ausführungsprojekt sieht vor, dass die A5 an zwei Stellen als offene Autobahn durch die Stadt geführt werden soll.

Nun stellt der Kanton die Sistierung des Planververfahrens in Aussicht. Voraussetzung ist, dass Gegner und Befürworter den am Freitag aufgenommenen Dialog fortsetzen. Das sagte der Verkehrsexperte Hans Werder am Freitagabend an einem Point de Presse in Nidau. Werder, früher Generalsekretär von Bundesrat Moritz Leuenberger, leitet den vom Kanton Bern initiierten Runden Tisch.