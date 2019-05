Jurassische Kantonalbank öffnet in Moutier

Die jurassische Kantonalbank (BCJ) eröffnet am Donnerstag ihre neue Filiale in Moutier. In der neuen Filiale der Banque cantonale du Jura werden sieben Leute arbeiten. Ein Tag der offenen Tür ist am Samstag geplant. Sie setzt damit einen Beschluss um, den sie nach der Abstimmung über den Kantonswechsel am 18. Juni 2017 gefasst hatte.