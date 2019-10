Jugendlicher attackiert und ausgeraubt

In dieser Unterführung wurde der Jugendliche ausgeraubt. Bild: Google Street View

Am Montagabend war ein Jugendlicher im Bus von der Haltestelle Omega bis zur Haltestelle Guglerstrasse in Nidau unterwegs. Gegen 17.35 Uhr stieg er dort aus dem Bus aus und lief in Richtung Bernstrasse.

In der Fussgängerunterführung wurde er durch einen jungen Erwachsenen, welcher mutmasslich im selben Bus unterwegs war, angesprochen. Dieser versuchte dem Jugendlichen das Mobiltelefon zu entreissen und besprühte ihn mit Pfefferspray. Der unbekannte Täter flüchtete dann mit dem Mobiltelefon in Richtung Bielstrasse.