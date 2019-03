Die Bieler Stimmberechtigten können am 19. Mai über die Planungsgrundlagen für das neue Gurzelen-Quartier befinden. Zunächst ist der Stadtrat am Zug. Die Stadtregierung präsentierte die Vorlage am Dienstag den Medien. Zwischen den Fussballplätzen des ehemaligen Stadions und dem heutigen Gurzelenplatz soll ein neues Quartier entstehen.