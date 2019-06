Entwarnung nach Dachkontrolle bei Bieler Tissot-Arena

Die Stadt Biel hatte den Platz vor einer Woche präventiv abgesperrt. Dies, nachdem an Schweissstellen an den Stahlträgern der Dachkonstruktion der «Place publique» Unregelmässigkeiten festgestellt worden waren.

In den letzten Tagen wurden nun vertiefte Untersuchungen an der unteren Membran der Trägerbalken der Stahlkonstruktion durchgeführt, wie die Stadt Biel am Freitagabend mitteilte. Dabei zeigte sich, dass Reparaturen am Bauwerk nötig sind. Diese Arbeiten sollen schnellstmöglich ausgeführt werden.

Laut dem Gutachten stellt die Struktur aber keine Gefährdung dar, weshalb der Platz wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könne. Aufgrund der Bauarbeiten könne es aber in den nächsten Wochen teilweise zu Einschränkungen kommen, schreibt die Stadt Biel weiter.