Doch fast eineinhalb Jahre nach der Eröffnung sind die Signale nur auf Deutsch beschriftet. Dagegen wehre man sich, bis es sich ändere. Die Rede ist von 30 Schildern. Kostenpunkt: etwa 50000 Franken.

Breitere Basis

Vor gut einem Jahr haben Vertreter der Stadt die damalige Vorsteherin des Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Doris Leuthard (CVP) getroffen, um für das Bieler Anliegen zu weibeln. Statt danach auf ein nächstes Gespräch zu warten, wurde die Stadt Biel aktiv.

Mit dem Forum für Zweisprachigkeit und dem Rat für französischsprachige Angelegenheiten des Verwaltungskreises Biel/Bienne wurden Abklärungen mit den Sicherheitsorganisationen vorgenommen. Aufgrund dieser Erkenntnisse hat die Stadt Biel Doris Leuthard letzten September einen Brief geschrieben. Darin wurden ihr konkrete Beschriftungsvorschläge unterbreitet.

«Biel-Süd» sollte zu «Biel/Bienne – Süd/Sud» werden, «Bözingenfeld» zu «Biel/Bienne – Industrie» – weil da der Name in beiden Sprachen zu lang wäre. Doch auf das Schreiben an Leuthard ging im Oktober 2018 eine negative respektive hinhaltende Antwort hervor. «Wir wurden einfach ignoriert. Deshalb verbreitern wir nun die Basis und erhöhen den Druck auf das Bundesamt für Strassen», sagte Barbara Schwickert.

Zu den Politikern aus der Region, die die Forderung nach einer umgehenden zweisprachigen Beschilderung unterstützen, gehören auch die Bieler Grossrätin Samantha Dunning (PSR) und der Bieler Grossrat Pierre-Yves Grivel (PRR). Sie werden in der Märzsession im Grossen Rat eine Motion zum Thema einreichen, wie sie am Donnerstag auf dem Zentralplatz sagten.