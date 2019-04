Auto stürzt Abhang hinunter

In Magglingen ist am Montagabend gegen 21.50 Uhr ein Automobilist verunfallt. Nach Angaben eines Unfallreporters habe der Lenker in einer Linkskurve der Alpenstrasse die Kontrolle über seinen Wagen verloren, die Brüstung durchbrochen und sei mit dem Fahrzeug über eine Stützmauer hinabgestürzt.