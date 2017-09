Ar’Rahman-Moschee bleibt vorerst offen

«Von der Symbolik her sähe ich die Ar’Rahman-Moschee gerne geschlossen.» Das sagt Biels Sicherheitsdirektor Beat Feurer (SVP). «Das wäre politisch ein starkes Zeichen.» Doch Symbolik bleibe Symbolik. Die Wirkung ­allerdings einer Schliessung der Moschee am Seelandweg 9, die in den letzten Wochen wegen der Hasspredigten von Abu Ramadan nicht zum ersten Mal negativ in den Schlagzeilen gelandet ist, sei eben unklar, so Feurer.

«Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist, dass auch die moderaten Muslime wegen einer unüberlegten Aktion noch beginnen, sich mit den Radikalen zu solidarisieren.» Der Bieler Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch das weitere Vorgehen in der Aufarbeitung des Falls Abu Ramadan diskutiert und kam zum Schluss: Eine Schliessung der Ar’Rah­man-Moschee steht für die Stadt­regierung derzeit nicht im Vordergrund.

Nicht, dass der Gemeinderat beim Gebetshaus einfach so ein Vorhängeschloss anbringen könnte, wenn er denn wollte. Im Gegenteil, die rechtlichen Einflussmöglichkeiten der Stadtbehörden sind stark begrenzt, zuständig wären für eine Schliessungsverfügung im Falle von Verstössen gegen die Rechtsordnung kantonale und nationale Behörden. Doch es gäbe durchaus eine mögliche Hintertür.

Die Stadt könnte versuchen, eine Schliessung der Ar’Rahman-Moschee, die seit Jahren immer wieder mit Radikalisierung in Verbindung gebracht wird, wegen der Verletzung von feuerpolizeilichen Vorschriften zu erwirken. Diese Möglichkeit, das bestätigt Feurer, hat seine Direktion denn auch tatsächlich geprüft. Bei einem solchen Vorgehen würden etwa Verstösse gegen die Brandschutzvorschriften im Vordergrund stehen. Die Stadtregierung hat das Beschreiten dieses Weges nun aber ausgeschlossen.

Den Dialog forcieren

Trotzdem: Dem Gemeinderat wäre eine Schliessung der Problemmoschee eigentlich ganz recht. Zumindest, wenn der Verein Arrissala, der die Moschee betreibt, in Zukunft den Umgang mit radikalen Predigern wie Abu Ramadan nicht einstellt. Der Gemeinderat will ein Lichterlöschen aber offenbar nicht durch vorgeschobene Gründe erreichen. «Man muss ein scharfes Zeichen setzen gegen Institutionen, die Hasspredigten tolerieren», sagte Stadtpräsident Erich Fehr (SP) bereits früher. Und unter einem «scharfen Zeichen» versteht er nicht eine Schliessung wegen Verstössen gegen feuerpolizeiliche Vorschriften.

Diese Haltung vertritt auch der Gesamtgemeinderat seit seiner letzten Sitzung am Mittwoch: «Der Gemeinderat will nicht eine Schliessung der Moschee auf einem Nebenschauplatz erwirken», sagt Feurer. «Das wäre ein populärer Schnellschuss.» Populär deshalb, weil die Bevölkerung eine Schliessung wohl grund­sätzlich begrüssen würde. Eine Schliessung der Ar’Rahman-Moschee aber, die im Sinne der Stadtregierung wäre, wäre höchstens eine, die wegen strafrecht­licher Handlungen erfolgt. Etwa wegen Aufruf zur Gewalt oder zum Rassenhass. Nur muss die Stadt auf diesem Gebiet den Strafverfolgungsbehörden des Kantons den Vortritt lassen – weshalb unmittelbare Konsequenzen für die Moschee derzeit eben nicht prioritär behandelt werden.

Kein offizieller Kontakt

Stattdessen hat der Gemeinderat gestern beschlossen, dass er den Dialog mit den kantonalen Behörden und den Bundesbehörden vorantreiben möchte. Es gehe darum, sagt Feurer, den Wissensvorsprung, den die über­geordneten Stellen hätten, nach Möglichkeit zu verringern. Feurer verweist darauf, dass mit der Einführung der Einheitspolizei die Stadt Biel Verantwortung abgegeben habe.

Derzeit ist bekannt, dass gegen Abu Ramadan nach einer anonymen Anzeige eine strafrechtliche Voruntersuchung läuft. Zudem war der Imam, der 1998 als Asylsuchender aus Libyen in die Schweiz einreiste, dem Nachrichtendienst des Bundes seit geraumer Zeit ein Begriff. «Der Imam war seit 2005 Gegenstand von Untersuchungen von Sicherheitsorganen, auch des Nachrichtendienstes», bestätigte Sprecherin Isabelle Graber bereits Ende August.

Die Ar’Rahman-Moschee schweigt bislang zur Rolle Abu Ramadans. Der Verein Arrissala schickte vergangene Woche aber eine Mitteilung zuerst an mehrere städtische Stellen und später auch noch an die Medien. Darin stellten sich die Betreiber der Moschee als Opfer einer Medienkampagne dar. Man stehe den zuständigen Behörden zur Verfügung, um die in den Medien erhobenen Vorwürfe zu beleuchten.

Feurer sagt, mit der Moschee habe seit Bekanntwerden der Freitagspredigt von Abu Ramadan, in der er sagte, dass er Juden, Christen und alle Feinde der Religion zerstört sehen wolle, offiziell kein Kontakt stattgefunden. Auf die Mitteilung reagiert wurde also bislang nicht. Informelle Kontakte gebe es aber sehr wohl, so der Sicherheitsdirektor, etwa über die Fachstelle Integration. Ziel sei es, sagt Feurer, weitere Kontakte zu knüpfen. «Wir haben einen Informationsbedarf. Wir müssen wissen, wie wir diejenigen Muslime fördern können, die sich gegen die radikalen Elemente zu stellen bereit sind.»

